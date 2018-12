VASCO ROSSI IN CONCERTO ALLA FIERA DI CAGLIARI IL 18 E 19 GIUGNO 2019| DA VENERDI’ BIGLIETTI IN VENDITA

Il 2019 segna il ritorno a Cagliari di Vasco Rossi, per un doppio appuntamento davvero imperdibile: il 18 e 19 giugno prossimi alla Fiera di Cagliari, con un palco che sarà identico a quello di San Siro, “con le stesse caratteristiche”. Già partito anche il conto alla rovescia per i biglietti, sicuramente destinati a “sparire” nel giro di pochissimo tempo, in vendita da venerdì ore 13.00.

Ecco i prezzi del doppio concerto della rock star di Zocca alla Fiera e le regole per acquistarli.

Il Box Office di viale Regina Margherita informa sui prezzi del doppio concertone del Blasco in Sardegna previsto per il 18 e 19 giugno.

Pit Gold: 72,45 euro,

Posto unico: 60 ,38 euro

Prato Gold 1 biglietto a persona Prato normale 4 biglietti a persona I biglietti sono tutti nominativi:

nome cognome, codice fiscale, data di nascita ,mail ,numero di telefono.

Redazione

