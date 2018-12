[COMUNICATO STAMPA] “PERSONALE” è il titolo del nuovo album! Al via le prevendite del “PERSONALE TOUR”, nei teatri il prossimo maggio.

FIORELLA MANNOIA

“PERSONALE”

È IL TITOLO DEL NUOVO ALBUM

AL VIA LE PREVENDITE DEL

“PERSONALE TOUR”

NEI TEATRI IL PROSSIMO MAGGIO

Sta per cominciare una stagione ricca di novità e soprattutto di nuova musica per FIORELLA MANNOIA.

«Si riparte – ha scritto FIORELLA sui suoi profili social – “Personale” è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Da maggio ci si rivede nei teatri. Avrò modo più avanti di raccontarvi cosa sta dietro a questa parola: “Personale”. A presto».

In queste settimane Fiorella sta lavorando alle nuove canzoni che andranno a comporre la tracklist del suo nuovo album, in uscita nel 2019, che sarà intitolato “PERSONALE”. A tre anni dal disco di Platino “Combattente”, un nuovo atteso progetto discografico, ma non solo, che riserverà tante sorprese.

Il 2019 sarà ovviamente un anno all’insegna del live per Fiorella che, dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, tornerà presto a salire sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo progetto.

Il prossimo maggio il “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in 12 teatri d’Italia.

I biglietti saranno già disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 19 dicembre su TicketOne.it e poi dalle ore 11.00 di sabato 22 dicembre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).

7 maggio – Firenze – Teatro Verdi

8 maggio – Parma – Teatro Regio

11 maggio – Torino – Auditorium Del Lingotto

12 maggio – Brescia – Gran Teatro Morato

14 maggio – Milano – Teatro Degli Arcimboldi

15 maggio – Bologna – Europauditorium

17 maggio – Trieste – Teatro Rossetti

18 maggio – Padova – Gran Teatro Geox

20 maggio – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

23 maggio – Roma – Auditorium Parco della Musica

25 maggio – Bari – Teatro Team

27 maggio – Napoli – Teatro Augusteo

Tanto è ancora da scoprire su “PERSONALE”. Basterà attendere il 2019.

Redazione