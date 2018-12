[COMUNICATO STAMPA] ANTONINO: da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo “WAKE UP CALL”, il suo primo brano in lingua inglese!

Dopo aver trascorso l’ultimo anno a Londra

ANTONINO

si mette a nudo, svestito da vecchie e ingombranti armature e pronto a un nuovo viaggio

“WAKE UP CALL”

DA VENERDÌ IN RADIO, IN DIGITAL DOWNLOAD E STREAMING

Il suo primo brano in lingua inglese

ANTONINO torna ad incantare con la sua voce unica e graffiante! Da venerdì, 21 dicembre, sarà in radio e in digitale “WAKE UP CALL” (distribuito da Artist First), il nuovo singolo frutto dell’ultima esperienza londinese dell’artista.

«Il 2018 si è aperto con una rinnovata voglia di crescere, di esplorare e di mettermi alla prova – racconta ANTONINO. Da diversi anni pensavo di fare un’esperienza di vita all’estero per cominciare a scrivere canzoni anche in inglese, una delle lingue che mi ha sempre affascinato. In questo anno a Londra, giorno dopo giorno, mi sono lasciato emozionare da tutti i generi così diversi che la Capitale ha da offrire cominciando a metter da parte idee e piccole bozze. Ho pensato al coraggio di rimettersi in gioco, alla voglia o per meglio dire, all’esigenza di musica che mi spinge, mi porta a camminare svelto verso un nuovo me stesso, e così ho scritto “WAKE UP CALL”. Questo pezzo è un sunto di tutte le emozioni provate in terra inglese.»

Tante le esperienze artistiche fatte da Antonino durante la sua permanenza a Londra: prima tra tutte, la grande emozione provata sul palco di XFACTOR UK, la standing ovation del pubblico e dei Giudici (Simon Cowell, Robbie Williams, Louis Tomlinson, Ayda Field Williams), che lo hanno messo in contatto con una realtà diversa da quella italiana e lo hanno ispirato.

E sono proprio queste sensazioni che hanno portato alla nascita di “Wake up Call”, un brano dall’anima soul, quella stessa anima che ha sempre contraddistinto Antonino e la sua voce unica.

Il brano, dal sound internazionale vanta la produzione artistica di Luca Mattioni ed esce anche in una speciale versione 45 giri autografata contenente il singolo e la sua versione strumentale, già disponibile in preorder al seguente link:

https://musicfirst.it/pop-italiano/44287-antonino-wake-up-call-lp-45-giri-autografato-8051160974146.html

Il brano è accompagnato da un video ufficiale, diretto da Paolo stella e Luca Spreafico, che vede la partecipazione degli attori Josafat Vagni e Cristina Pelliccia.

“Wake Up Call” è anche la colonna sonora dell’imprevedibile e spiazzante romanzo d’esordio di Paolo Stella, edito da Mondadori. Un inno alla vita.

Racconta Paolo Stella: Ho ascoltato la canzone di Antonino, ma non l’ho semplicemente ascoltata, l’ho vista. Ho rivisto tutto il mio libro, ogni singolo capitolo trasformato in scena a seguire le note. È stato estraniante e assurdo. Ho avuto quasi paura a dirgli cosa mi era venuto in mente, non volevo che sentisse l’imposizione di una storia che si sovrapponesse alla sua. Invece – sensibile e intelligente come è- ha subito sposato l’idea con il suo strabordante entusiasmo. Ora la sua storia sposerà la mia, insieme in un nuovo percorso. Credo molto nello sharing, siamo in un mondo fatto di connessioni, dove le contaminazioni generano miracoli. E quando Antonino canta, entra dentro e spacca tutte le sovrastrutture.”

