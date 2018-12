CAPODANNO NELLE VARIE PIAZZE D’ITALIA con Gabbani, The Kolors, J-Ax, I Subsonica, I Maneskin e altri ancora…

Il Capodanno in piazza del Duomo a Milano sarà animato da Francesco Gabbani. A Torino, nel pomeriggio al teatro Regio, andrà in scena “Roberto Bolle and Friends”.

A Pescara la notte del 31 è in programma un concerto di J-Ax, mentre il primo gennaio ci sarà il concerto di Daniele Silvestri.

Ad allietare l’ultima notte dell’anno a Sanremo ci saranno i The Kolors che si esibiranno a Pian di Nave a partire dalle ore 22.30. Il concerto sarà ad ingresso libero.

A Firenze, in piazzale Michelangelo si festeggia con Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni, che saranno i protagonisti della lunga notte di Capodanno fiorentina, organizzata da Comune e Radio Bruno.

Il Capodanno di Canale5 va in onda da Piazza Libertà a Bari: ci saranno, tra gli altri, Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno.

Il Capodanno di Raiuno va in scena invece a Matera: tra gli ospiti Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Alan Sorrenti.

A Mantova, in piazza Sordello, si esibiranno Lo Stato Sociale e i Planet Funk.

Intenso poi, il programma per il 31 dicembre a Orvieto per Umbria Jazz Winter: nel pomeriggio c’è un concerto di Barry Harris, alle 19 nel palazzo del Popolo va in scena Mare Nostrum, il progetto con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, dopo la mezzanotte Gospel Explosion e il quartetto con Enrico Rava, Danilo Rea, Giovanni Tommaso e Roberto Gatto dedicato alla Dolce Vita.

In Sardegna: Capodanno diffuso a Cagliari, nel variegato programma del Natale cagliaritano con oltre 100 appuntamenti, cittadini e turisti potranno scegliere tra i vari eventi lo stile inconfondibile dei Subsonica in piazza Yenne. A Olbia, grande attesa per la band rivelazione di X Factor i Maneskin. si esibirà al Molo Brin, portando i più grandi successi con il Ballo della Vita Tour. A Castelsardo invece in Piazza Nuova si festeggerà il Capodanno con Gianna Nannini

E ancora a:

Reggio Emilia – Daniele Silvestri – Piazza Michelangelo

Pozzuoli – Le Vibrazioni – Porto di Pozzuoli

Asti – Jerry Calà – Piazza Alfieri

Salerno- Max Gazzè – Piazza Amendola

Parma – PFM – Piazza Garibaldi

Roma- Vinicio Capossela – Circo Massimo

Siena – Alex Britti – Piazza del Campo

Modena – Mirko Casadei – Piazza Roma

San Benedetto del Tronto –Gemelli Diversi -Piazza Giorgini

