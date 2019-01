[C.S.] Maurizio Costanzo: “Ecco come nacque Se Telefonando”

Maurizio Costanzo intervenuto nel programma di Sonia D’Agostino “Io le donne

non le capisco” in onda su Radio Radio ha parlato della nascita della celebre canzone

“Ci dissero in seguito che forse Mina era disponibile e andammo a Via Teulada. Lì trovammo l’impresario di Mina e Mina, e Morricone si mise al pianoforte e fece sentire Se Telefonando” ha continuato ancora Costanzo, aggiungendo che “Un attimo dopo Mina chiese di sentire il testo e, davanti a noi, stupiti da quel gesto, cantò il brano. Io le sono ancora grato perché è stata, e lo è ancora, cantata in tutto il mondo.”