04/01/2019 – 23:10 #RAI1: TV7 The best of 2018

Tv7 “The Best of 2018” prevede una carrellata di servizi per ripercorrere fatti, temi, storie e personaggi dell’anno appena passato.Venerdì 4 gennaio, alle 23:10 su Rai1, si parlerà dell’emergenza sanità in Italia – la carenza di medici, gli ambulatori al collasso e le lunghe liste d’attesa; delle vittime italiane dell’uranio impoverito – 363 morti, 7500 malati; del ghetto rom di Gioia Tauro dove duemila persone vivono tra montagne di spazzatura, fogne a cielo aperto e case fatiscenti. E poi il fenomeno in ascesa degli italiani che tornano a svolgere lavori domestici come colf e badanti; reportage a Oslo per capire le ragioni del boom delle auto elettriche e l’onda rosa che sta cambiando pelle al fumetto italiano con le innovative disegnatrici che sfidano i fumettisti uomini. E ancora le grandi interviste: a Giorgio Armani che racconta se stesso; a Safran Foer Fran Lebowitz con un affresco sulla “loro” America, e poi quella, (in esclusiva) al professore visionario, scrittore di fama mondiale Yuval Noah Harari.