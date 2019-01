ANASTASIO: Aggiunte due date a “La fine del mondo tour”già sold out in tutta Italia

Come riporta l’Huffington Post, Anastasio, il rapper vincitore di X-Factor 2018 in concerto dal 20 marzo, fa sold out in tutta Italia.

Anastasio ha annunciato le date del suo tour, La fine del mondo tour 2019, e in ben 9 delle date previste ha registrato il sold out con i biglietti già finiti. La direzione, ha deciso, quindi, di aggiungere due nuovi appuntamenti: a Firenze (il 23 aprile al Viper Theatre) e a Bologna (il 25 marzo, all’Estragon), dove le date già fissate sono andate subito sold out. Si aggiunge inoltre la data zero al LIVE MUSIC CLUB di Trezzo sull’Adda (MI) il 20 marzo!

Con questo tour il rapper sta promuovendo i suoi primi singoli: il nome del tour è omonimo con quello del singolo, La fine del mondo, certificato platino.

