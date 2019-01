[C.S.] La Superclassifica Mei 2018

Ogni anno il MEI, con cadenza settimanale e mensile, stila delle classifiche di gradimento con i TOP per ogni categoria (singolo, video, disco, live, etichetta discografica, club, festival, contest e booking). Queste sono votate da radio e tv , new media, giornalisti, blogger e diffuse su centinaia di radio e di siti, con delle playlist Spotify di riferimento. La media dei voti porta alla realizzazione della SUPERCLASSIFICA MEI dell’ultimo anno, che vedranno a inizio dell’anno prossimo la premiazione degli artisti in vetta al gradimento degli addetti ai lavori del mondo indipendente. I vincitori della SUPERCLASSIFICA MEI del 2018 sono: Per la INDIE MUSIC LIKE vince MOTTA con il singolo La nostra ultima canzone, mentre per VIDEO INDIE MUSIC LIKE e’ in testa il videoclip di GHALI intitolato Cara Italia. Per il MIGLIOR ALBUM e’ indiscussa la testa di CALCUTTA con Evergreen mentre il MIGLIOR LIVE dell’anno e’ risultato quello degli ZEN CIRCUS. Inoltre tra gli operatori la SUPERCLASSIFICA MEI 2018 porta per le LABEL al primo posto la 42 Records, mentre tra i CLUB vince il MAGNOLIA. Tra i FESTIVAL e’ il Ypsigrock Festival quello che ottiene il maggiore gradimento, mentre tra i CONTEST VOCI PER LA LIBERTA’ prosegue nel suo ventesimo anno alla vetta della classifica. Infine, tra i BOOKING si afferma LOCUSTA. Ci saranno presto dettagli sulla premiazione, sull’assegnazione delle Targhe MEI 2018 per la SUPERCLASSIFICA MEI e delle menzioni.