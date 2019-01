[C.S.] YouTube, oltre i video ora anche film in streaming gratis

Su YouTube sarà possibile acquistare e noleggiare interi film, anche abbastanza recenti, accedendo a un vasto catalogo multimediale in continuo aggiornamento. E sembra anche che l’azienda di Mountain View abbia intenzione di introdurre la modalità di visione gratuita con annunci ADV.

Questa novità di Youtube è pensata per strizzare l’occhio a tutti gli utenti amanti del cinema, soprattutto quelli che ancora non hanno deciso di attivare l’abbonamento Premium.

La sezione dei film gratuiti permetterà invece di guardare alcuni film gratis ma con degli spot pubblicitari durante la riproduzione, un po’ come succede quando guardiamo la tv.

Al momento Youtube ha deciso di pubblicare gli annunci sui film gratuiti, ma la società sembra essere aperta a collaborare con altri inserzionisti come sponsor, offrendo anche alcune proiezioni esclusive. Di recente infatti Google ha avviato una sorta di sondaggio tra gli inserzionisti, scoprendo che quest’ultimi sono sempre più riluttanti a pubblicare annunci all’interno di video caricati dagli utenti, poiché spesso è capitato che i contenuti pubblicati non erano graditi o trasmettevano messaggi non appropriati, per cui questa scelta di Youtube potrebbe essere la giusta via per presentare un’offerta pubblicitaria più gradita.

Come guardare film su Youtube Premium

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza Google, dopo la polemica dei video virali con visualizzazioni comprate, ha lanciato Youtube Premium che permette di accedere a migliaia di film pagando un abbonamento mensile.

La nuova offerta di Google va oltre i video quindi, e permette di vedere i titoli più famosi in modo personalizzato e senza annunci pubblicitari: in sostanza su Youtube ora si può ascoltare musica, vedere video e film anche senza connessione ad internet e accedere a contenuti senza essere disturbati dai fastidiosi annunci pubblicitari.

Volendo riassumere i vantaggi di Youtube Premium sono:

Zero annunci e riproduzione offline

È possibile godersi i contenuti su Youtube senza annunci, offline e in background, da qualsiasi dispositivo si acceda al servizio. Si possono scaricare i video e vederli in un secondo momento, non ci sono banner pubblicitari fastidiosi e si possono guardare i contenuti anche mentre si tengono aperte altre app.

Youtube Music Premium

Servizio di streaming musicale di Youtube che permette di ascoltare la musica senza interruzioni e senza annunci, anche offline e con schermo bloccato, sia da dispositivi mobili che da desktop.

Youtube Originals

Grazie a Youtube in abbonamento è possibile godersi nuovi film e serie originali, alcune completamente inediti e mai viste prima.

Come provare Youtube Premium Gratis

Se non si vuole fare subito un abbonamento a Youtube Premium è possibile avere tre mesi di prova gratuiti e poi abbonarsi al costo di 11,99 euro al mese, oppure, scegliere il pacchetto famiglia al costo di 17,99 euro al mese, che permette di collegare fino a 5 dispositivi diversi.

Il piano famiglia di Youtube può essere usato da massimo cinque membri dello stesso gruppo familiare che hanno un’età superiore a 13 anni: basta che il proprietario dell’account crei un gruppo Famiglia di Google, e inviti i membri del gruppo Famiglia a condividere l’abbonamento Youtube Premium, Youtube Music Premium o Youtube Tv.

Il membro del gruppo della Famiglia può usare così il suo account Google per effettuare l’accesso all’abbonamento e mantenere le sue preferenze in termini di contenuti video e audio, visualizzando la sua raccolta, iscrizioni e qualsiasi altra preferenza, senza che queste informazioni vengano condivise con gli altri membri account.

Video Youtube senza annunci pubblicitari

Youtube Premium permette di guardare milioni di video senza annunci, quindi non vengono inseriti annunci video pre-roll o mid-roll, annunci banner o associati ai risultati di ricerca, annunci banner dalla homepage e annunci di testo in overlay e in-video.

I video senza annunci vengono supportati su tutti i dispositivi e le piattaforme da cui si effettua l’accesso al proprio account Youtube.

Youtube, come vedere i film gratuiti con gli annunci

Con Youtube Premium abbiamo visto come è possibile vedere film e ascoltare musica senza annunci pubblicitari e in background pagando un abbonamento mensile che varia da 11,99 euro a 17,99 euro al mese, a seconda del tipo di soluzione scelta.

Google ha però pensato anche di andare incontro alle esigenze di chi non vuole pagare una quota mensile e desidera vedere dei film in streaming gratis, e l’ha fatto lanciato la sezione dedicata ai film gratuiti con annunci ADS.

Qualsiasi utente può guardare film gratis messi a disposizione dalla piattaforma ma dovrà vedere anche annunci pubblicitari all’interno della riproduzione, in questo modo si va incontro anche alle esigenze degli inserzionisti che desiderano avere dei contenuti più sicuri su cui proporre i propri annunci.

Chi può accedere alla sezione “Free with ads”

Attualmente la sezione offre circa 99 film disponibili nella versione Free with Ads su Youtube Movies, la versione inglese di “Film su Youtube”, tra le cui proposte ci sono titoli classici come Terminator e Rocky.

I film sono accessibili da tutti gli utenti senza alcun costo, ma questi dovranno guardare un numero di spot pubblicitari durante la visione, mentre chi è già iscritto a Youtube Premium può godersi i film in questa sezione gratuita senza vedere spot.

Attualmente la nuova sezione è disponibile soltanto negli USA e, almeno per ora, non sembra verrà lanciata in altri Paesi, anche se pare Google stia valutando questa possibilità e non è detto che tra qualche mese non vedremo sbarcare questa sezione anche in Italia.

