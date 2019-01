FESTIVAL DI SANREMO: Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Claudio Baglioni

Dopo Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, i co-conduttori con Baglioni del festival dello scorso anno, a raccogliere il testimone quest’anno saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Entrambi sono già saliti sul palco di Sanremo come ospiti (la Raffaele più volte. anche lo scorso anno ndr) ma per entrambi sarà la prima esperienza come co-conduttori della kermesse.

Claudio Bisio e Virginia Raffaele. saranno sul palco del Teatro Ariston il 9 gennaio insieme al direttore artistico per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del festival, a meno di un mese dal via.

ll Festival di quest’anno, in programma dal 5 al 9 febbraio con la consueta diretta dal Teatro Ariston su Rai1, in prima serata, è caratterizzato da alcune novità come il Sanremo Giovani, condotto da Pippo Baudo con Fabio Rovazzi, andato in onda lo scorso 20 e 21 dicembre. La gara di selezione tra 24 esordienti per l’accesso tra i Big, ha visto primeggiare Einar, italiano di origini cubane ed ex concorrente di Amici, e Mahmood, cantante milanese, di origini egiziane, ex concorrente di X Factor.

Redazione