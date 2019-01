“Jova Beach Party”: Concerto show sulla spiaggia a Lido degli Estensi il 20 agosto| Biglietti in vendita dall’8 gennaio

Dopo un tour record con 67 date nei palazzetti, Il nuovo tour è davvero speciale: 15 date in altrettante spiagge italiane per un format unico, prodotto e organizzato da Trident con la collaborazione del Wwf per il suo “Wwf PlasticFree Tour”. Per questo sarà “un’esperienza artistica, fisica, sensoriale e attenta all’ambiente” con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio l’equilibrio del mare, molte specie animali e minacciando la salute umana. L’obiettivo è la riduzione e conseguente eliminazione in tempi brevi della plastica dalle catene alimentari e lasciare le spiagge meglio di come le abbiamo trovate.

E così Jovanotti, inventa una storia nuova in quella che descrive come “una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un’idea di mondo, un happening per il nuovo tempo”. E in continuo divenire: “Ogni spiaggia è diversa e ogni party sarà diverso e unico: diversi la line up degli ospiti, diversa la scaletta del set di Lorenzo, che intreccerà il lavoro in consolle da dj con il suono della sua band e le sue canzoni”.

Ecco tutte le date:

06 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia SOLD OUT

10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme SOLD OUT

13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi (sostituisce Ladispoli)

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola SOLD OUT

30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione SOLD OUT

03 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano

07 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village

13 agosto Policoro, spiaggia Torre Mozza

17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile Porto Canale NUOVA DATA

24 agosto Marebbe, Cima Plan de Corones

Le porte apriranno alle 14 e da subito partiranno le attività nelle varie aree. Biglietto unico 52 euro + prevendita. I bambini che non hanno ancora compiuto 8 anni avranno ingresso gratuito se accompagnati dal proprio genitore.

