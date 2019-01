11/01/2019 – 10:30 RAI RADIO2: ALESSANDRA AMOROSO DAY |La Amoroso come non si è mai vista e sentita

Venerdì 11 gennaio a Rai Radio2 si riparte con le giornate dedicate ai grandi artisti della musica italiana. Dopo dive grandi voci al femminile del panorama musicale italiano è in arrivo Alessandra Amoroso. La cantante sarà protagonista, dalle 10.30 alle 12.00, di una puntata di ’Radio2 Social Club’ in diretta dalla Sala B, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni che racconteranno la cantante; dalle 14 alle 16 sarà la volta de ‘La Versione delle Due’, in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero che di Alessandra Amoroso tireranno fuori gli aspetti del suo essere donna oggi, fino ad arrivare in fondo alla giornata, per un concerto molto atteso e la partecipazione “notturna” al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ‘I Lunatici’, in onda dall’1.30 alle 6.

Alle 22 ‘Radio2 Live’, ormai punto di ritrovo per molti ascoltatori che vogliono incontrare i loro artisti preferiti in concerti esclusivi dal taglio unico, aprirà le porte ad Alessandra Amoroso che con il nuovo album ‘10’ ha già conquistato il Disco di Platino, e che è appena uscita con il nuovo singolo ‘Dalla tua parte’. A Rai Radio2 la cantante dedicherà un concerto speciale con i brani della sua carriera e le canzoni del nuovo album: un live per i fortunati che riusciranno ad accreditarsi e per tutti gli ascoltatori. A condurre la serata i padroni di casa Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini .

Per partecipare alle ore mattutine dell’Alessandra Amoroso Day è possibile scrivere a socialclub@rai.it e attendere conferma, per ‘Radio2 Live’ è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno dello spazio dedicato a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. ‘Radio2 Live’, in onda dalle 22 fino alle 23.30, è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay.