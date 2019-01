MUSICA: Lana Del Rey ha pubblicato la nuova canzone “Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It”

Lana Del Rey è tornata…L’8 gennaio ha rilasciato il brano inedito (dal titolo tutt’altro che breve) “Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It”.

Prodotto da Jack Antonoff, è un brano decisamente minimal. Il sussurro di un pianoforte accompagna le elucubrazioni di Lana Del Rey. Nel testo un riferimento alla poesia di Sylvia Plath, che pare una delle sue principali fonti di ispirazione.

La canzone arriva dopo le precedenti “Venice Bitch”, “Mariners Apartment Complex e “How To Disappear”, tutti assaggi del nuovo album intitolato “Norman Fucking Rockwell” di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione, ma che con molta probabilità è vicina, dato che Lana ha dichiarato che le lavorazioni possono definirsi concluse.

Redazione