[COMUNICATO STAMPA] Tony Maiello il nuovo singolo “Tutta colpa mia”

Venerdì 11 gennaio esce in digital download e in radio il nuovo singolo

“Tutta colpa mia”.

Il videoclip è online su YouTube

A partire da venerdì 11 gennaio uscirà in digital download e sarà in rotazione radiofonica “Tutta colpa mia”,nuovo singolo di Tony Maiello(etichetta discografica Supernova, distribuzione TuneCore). Il videoclip, con la regia di Stefano Poletti, è già online su YouTube. “Il titolo della canzone dice già tutto – racconta Tony Maiello-. “Tutta colpa Mia” è una canzone diretta, forte, vera. Ci sono tante immagini che ripercorrono una storia d’ amore, senza troppi colpi di scena, soltanto verità. La verità è avere il coraggio di ammettere le proprie colpe, anche quando si ama, anche quando fa male.” Tony Maiello è nato a C/mare di Stabia in provincia di Napoli il 15 Marzo 1989 (29 anni). Nel 2008 partecipa alla prima edizione di X Factor e arriva fino in finale. Nel 2010 partecipa a Sanremo Giovani trionfando nella categoria “Nuove proposte”con il brano “Il linguaggio della resa” scritto dallo stesso Tony. Oltre al singolo del brano sanremese, viene pubblicato anche l’omonimo album. Nel 2018 pubblica il suo nuovo album “Spettacolo”. Ha scritto canzoni per artisti italiani, tra cui Laura Pausini , Giorgia, Francesco Renga , Marco Mengoni , Alessandra Amoroso , Annalisa e Benji & Fede.