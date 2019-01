[Comunicato Stampa] In occasione del ventennale della scomparsa di FABRIZIO DE ANDRÉ “CANZONE DELL’AMORE PERDUTO” esce oggi in una versione speciale reinterpretata dal cantautore siciliano COLAPESCE

In occasione del ventennale della scomparsa di

FABRIZIO DE ANDRÉ

“CANZONE DELL’AMORE PERDUTO”

esce oggi in una versione speciale

reinterpretata dal cantautore siciliano COLAPESCE

A vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, oggi, venerdì 11 gennaio, esce “CANZONE DELL’AMORE PERDUTO” (Sony Music / Legacy Recordings per gentile concessione di 42 Records), in un’imperdibile versione speciale del brano, reinterpretato dal cantautore siciliano COLAPESCE!

Da oggi in radio, il brano è disponibile in streaming e digital download, al link:

A tal proposito, Colapesce dichiara: “Le canzoni di Fabrizio, questa canzone di Fabrizio, fanno parte del nostro patrimonio genetico collettivo, sono di tutti, si riflettono nella vita di tutti. Parlano a tutti. E noi che le eseguiamo, quando le eseguiamo, diventiamo dei tramiti. Per cui sì, mi scuso con i fan, la famiglia, e tutti, io odio chi fa le cover di De André. E da oggi odio un po’ anche me stesso. Ma in realtà sono felice di averlo fatto e di averlo fatto ora.”

Redazione