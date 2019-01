SERENA ROSSI è MIA MARTINI NEL FILM “IO SONO MIA” NELLE SALE dal 14 al 16 gennaio e a febbraio in tv. 

Su questa esperienza Serena Rossi scrive:

“Io sono Mia” è la storia di un’artista indimenticabile. Un film che onora la carriera di #MiaMartini, per ringraziarla della musica che ci ha regalato. Per molti mesi, grazie alle parole dei suoi cari, alle indicazioni del mio regista @riccardodonna e all’ascolto in loop delle sue canzoni, la sua anima è entrata a far parte della mia: è stata un’esperienza forte che porterò sempre nel cuore. Con infinito amore e rispetto io “sono stata Mia”. Ho cantato, amato, pianto, lottato, vissuto una vita che merita di essere ricordata per sempre. Quello che vedrete al cinema il 14-15-16 gennaio e a Febbraio su @rai1official è un grande atto d’amore nei suoi confronti”.