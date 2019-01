CANALE5: Torna “Domenica Live”, tra gli ospiti di Barbara d’Urso: Jana Maradona, Christopher Lambert e Annalisa Minetti

Di rientro dalle vacanze trascorse a Cuba con Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso ritorna questo 13 Gennaio 2019 con Domenica Live e tanti ospiti. Per la prima puntata di questo nuovo anno, diretta esclusiva durante il battesimo della seconda figlia di Annalisa Minetti. Christopher Lambert il cattivo della fiction “la Dottoressa Giò” (in onda da domenica, 13 gennaio, in prima serata su Canale 5) racconterà la sua esperienza sul set che gli ha regalato l’amore: durante le riprese l’attore ha infatti conosciuto l’attrice Camilla Ferranti, anche lei tra le protagoniste della serie e sembra che presto la porterà all’altare.

Arriva poi anche Jana Maradona, figlia di Diego Armando, che ha abbracciato il padre per la prima volta all’età di 18 anni e che in studio sarà accompagnata dal fratello Diego Armando Jr.

Redazione