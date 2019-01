CANALE5:#VERISSIMO apre il 2019 con ospiti Pamela Anderson, Barbara D’Urso, Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi, Ciro Ferrara e Jeremias Rodriguez

Pamela Anderson ospite in esclusiva a “Verissimo” sabato 12 gennaio alle 16.10 su Canale 5, l’attrice si racconta tra vita privata e carriera.

Sulla sua bellezza prorompente ha detto: “A Los Angeles tutti facevano interventi al seno e ho deciso di farlo anche io. Poi ho detto basta, mi sento molto a mio agio col mio corpo”. E sul caso Weinstein dice: “A Hollywood si fanno compromessi”…“Ha commesso degli abusi con molte donne e questa cosa avrà delle conseguenze. L’ho incontrato solo una volta, brevemente”.

Inoltre, ospite di Silvia Toffanin, Barbara d’Urso, parlerà dell’atteso ritorno su Canale 5, dopo 22 anni, della fiction La Dottoressa Giò e dei tanti progetti lavorativi che la terranno impegnata in questa prima parte del 2019.

Quindi, ospiti del talk show quattro stelle del cinema italiano Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi, protagonisti della commedia Non ci resta che il crimine. E ancora, prima intervista a Verissimo anche per Ciro Ferrara, mito del calcio italiano.

Infine, sarà a Verissimo Jeremias Rodriguez, il primo naufrago annunciato della prossima edizione de L’isola dei famosi, che per motivi di salute non è però più certo di poter partire per l’Honduras ma non demorde: «Mi sono rotto il metatarso, ma voglio andare a L’Isola dei Famosi: è il reality giusto per me».

Redazione