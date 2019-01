13/01/2019 – 20:20 #RAI3: GRAZIE DEI FIORI Puntata dedicata ai testi e agli autori del Festival

Parole, parole: l’indimenticabile duetto fra Mina e Alberto Lupo è l’introduzione ideale al tema della prima puntata di “Grazie dei fiori”, dedicata ai testi e agli autori delle canzoni del Festival di Sanremo che andrà in onda domenica 13 gennaio alle 20.20 su Rai3. Parolieri e poeti della canzone, autori noti o inaspettati, versi convenzionali oppure geniali e controcorrente. Torna il programma condotto da Pino Strabioli, che in vista dell’imminente appuntamento sanremese, ripercorre l’avventurosa storia del Festival e, più in generale, della grande canzone italiana. Con le testimonianze, gli aneddoti, le curiosità di due protagonisti d’eccezione, Renzo Arbore e Gino Castaldo. E con la partecipazione straordinaria di una delle maggiori interpreti e autrici della scena musicale italiana, Alice.

