Maneskin: IN RADIO DAL 18 GENNAIO il nuovo singolo “Fear For Nobody”

Fear For Nobody è il nuovo singolo dei Måneskin, estratto dall’album della band di X Factor “Il Ballo Della Vita”, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 18 gennaio. Dopo il grande successo di Torna a Casa la band capitanata dall’iconico Damiano torna a cantare in inglese-

Il Ballo della Vita, è già certificato doppio disco di platino e ha debuttato alla #1 della classifica Fimi/GfK.

Venerdì 11 gennaio, i Måneskin hanno annunciato anche il sold out dei loro concerti a Londra (22 febbraio) e Lugano (28 febbraio) e il raddoppio all’Oslo di Londra (NUOVA DATA: 24 febbraio). Tutte le date italiane de Il Ballo della Vita Tour sono sold-out. Sono invece disponibili ancora biglietti per la maggior parte dei live in Europa a febbraio. Qui tutte le informazioni.

Redazione