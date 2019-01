C.S._ANGELO BRANDUARDI – nuove date live 2019

ANGELO BRANDUARDI

Nuove date live per il 2019

Il 2018 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Angelo Branduardi. Il “menestrello italiano” ha infatti portato la sua musica in Italia ed Europa: 36 concerti con ottimi riscontri da parte del pubblico, che lo ha acclamato ovunque con standing ovation e facendo registrare un sold out dietro l’altro.

Il 2019 di Angelo Branduardi sarà un anno di lavoro, con un nuovo progetto discografico a cui dare vita. Fra una registrazione e l’altra, tuttavia, l’Artista tornerà su alcuni selezionati palchi italiani proseguendo sia il felice tour in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, sia quello con la band. Nel primo caso la scaletta sarà incentrata prevalentemente sul repertorio antico, mentre con la band riproporrà in un live travolgente tutti i successi della sua lunga carriera.

Di seguito le date 2019, in collaborazione con JM Production:

9 febbraio VARESE – Teatro Openjobmetis / Teatro Mario Apollonio – con band

– Teatro Openjobmetis / Teatro Mario Apollonio 29 marzo ANCONA – Teatro delle Muse – con band

– Teatro delle Muse 1 aprile VIGEVANO – Teatro Cagnoni – duo

– Teatro Cagnoni 3 aprile VERONA – Teatro Nuovo – con band

– Teatro Nuovo 16 maggio ASSISI – Teatro Lyrick – con band

– Teatro Lyrick 18 maggio FERRARA –Teatro Nuovo – con band

(calendario in aggiornamento)

Info tour: http://www.angelobranduardi.it/

