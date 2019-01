“Caramelle” trova il supporto del Ministro Fontana, titolare del dicastero per la famiglia e disabilità che vuole portare l’argomento nelle scuole

L’ esclusione di “Caramelle“, il brano presentato da Pierdavide Carone insieme ai Dear Jack al Festival di Sanremo che tratta il delicato tema della pedofilia è diventata un vero “caso”. La notizia, partita in sordina con i post più che altro di delusione dei singoli degli interpreti, ha assunto man mano sempre più rilevanza grazie al web e ad alcuni siti che hanno ripreso la notizia, fino ad arrivare ad attirare l’attenzione del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana che ha manifestato su twitter il suo supporto a Caramelle:

« Dispiaciuto che un brano come Caramelle, che parla di lotta alla pedofilia, sia stato escluso da Sanremo – Un argomento molto importante, su cui, tra l’altro, stiamo già lavorando: abbiamo diversi progetti in cantiere col Ministero dell’Istruzione»

Pronta la risposta di Pierdavide Carone al Ministro:

«L’abuso è una ferita che può cicatrizzarsi ma non rimarginarsi, e mai come in questo caso la miglior cura è la prevenzione, e va fatta nelle scuole, e va fatta adesso – . Grazie al ministro Lorenzo Fontana per questa importante opportunità sociale #caramellenellescuole “.