24/01/2019 – 21:20 #RAI2: FREDDIE – Speciale Freddie Mercury, con la conduzione di Morgan

Si intitolerà “Freddie – Speciale Freddie Mercury” e renderà omaggio ad uno dei protagonisti più importanti della scena musicale internazionale, divenuto una vera e propria leggenda. Uno speciale, in onda il 24 gennaio alle 21.20 su Rai2 e in simulcast su Radio2 Rai, che segnerà ufficialmente il ritorno in tv di Morgan, (che Freccero vorrebbe ad aprile a The Voice) che, per l’occasione guiderà, a modo suo, i telespettatori nella musica, nel talento e nell’arte dei Queen, una delle rock band più famose di sempre. Uno speciale reso prezioso dalle immagini e dai momenti salienti dello storico live a Montreal del 1981, concerto che li consegnò definitivamente alla storia del rock, con l’esecuzione di alcuni dei più celebri brani, canzoni ispirate, drammatiche, divenuti degli inni senza tempo.

Redazione