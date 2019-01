C.S._ PREMIO APULIA VOICE 14 01 2019

Tante novità per la terza

edizione del Premio Apulia

Voice

L’attesissimo concorso canoro a premi nazionale organizzato da Apulia Musica ed Eventi si terrà a Castellaneta Marina dal 26 al 28 luglio. L’evento, patrocinato dal Comune di Castellaneta, sarà preceduto da sette tappe di casting e impreziosito da dirette radio e web tv

Torna il Premio Apulia Voice. Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni tenutesi a Crispiano, il concorso canoro a premi nazionale organizzato da Apulia Musica ed Eventi del patron Cosimo Taurino quest’anno si presenta ai nastri di partenza in una veste ancora più prestigiosa.

Cambia la location delle serate della fase finale, che passano da due a tre: il 26, 27 e 28 luglio, infatti, sarà la suggestiva Piazza Kennedy di Castellaneta Marina a fare da cornice ad uno degli eventi musicali più attesi del sud Italia. Ed è proprio il Comune di Castellaneta a patrocinare la kermesse canora, fortemente voluta dal sindaco e presidente della Provincia Giovanni Gugliotti come volano per la promozione del territorio.

Ancora una volta saranno quattro le categorie in gara: baby, junior, senior e inediti, che saranno scelti da una commissione da “cinque stelle”, composta da Fausto Donato, A&R Manager della Universal Music Group, Maria Grazie Fontana, vocal coach Rai dal 2012 allenatrice del talent “Tale e Quale Show” e Rory Di Benedetto, autore di Marco Mengoni e vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016 con il brano “Ora mai” cantato da Lele.

Il percorso che porta alle semifinali del 26 e 27 luglio e alla finalissima del 28 luglio inizia il 4 maggio a Salerno, la prima di sette tappe di casting, che toccheranno il 5 maggio Napoli, il 18 maggio Civitavecchia e Roma, il 19 maggio Tivoli, il 31 maggio Gravina di Puglia, il 1 giugno Lecce e, infine, il 2 giugno il Nicotel Wellness Pineto di Castellaneta Marina.

Proprio il prestigioso albergo di Viale dei Pini, luogo ideale per soggiorni di turismo, business, relax, e benessere, sarà anche la location dello “Speciale Apulia Voice”, talk show musicale che andrà in onda prima delle serate in piazza in diretta facebook su Kifra Tv, media partner della manifestazione insieme alla nota agenzia di stampa milanese Music Alive e a Radio Manbassa, che garantirà ampia copertura mediatica attraverso diversi programmi radiofonici.

E’ già possibile iscriversi ai casting: modulo di iscrizione e regolamento sono sul rinnovato portale ufficiale, www.premioapuliavoice.it.

Redazione