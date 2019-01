SU #CANALE5 A #Verissimo: Fabrizio Corona, Alessia Marcuzzi, Federica Nargi e Iva Zanicchi

Sabato 19 gennaio, alle 16.00 su Canale5, appuntamento imperdibile con Verissimo.

In esclusiva , ospite del talk show Fabrizio Corona, che presenterà in anteprima il suo ultimo libro “Non mi avete fatto niente”.

A pochi giorni dalla partenza su Canale 5 della nuova attesissima edizione de “L’isola de famosi”, sarà in studio la conduttrice Alessia Marcuzzi per svelare anticipazioni e sorprese sul reality.

In studio anche Alvin, Filippo Nardi e Demetra Hampton in partenza per l’Honduras.

E ancora, in studio la mitica Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi e la show girl Federica Nargiall’ottavo mese di gravidanza.