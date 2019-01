SANREMO, AMADEUS: BAGLIONI? CANTANTE HA PIU’ LIBERTA’ DI PARLARE POLITICA; LO AVREI CONDOTTO SE AVESSI CONTINUATO A FARE ‘L’EREDITA’ (video)

“Condurre Sanremo? Mi piacerebbe, è ovvio, ma sono sincero: né me l’hanno chiesto e né mi propongo. Dovessero chiedermelo lo farei volentieri, un presentatore che dice che non vorrebbe fare Sanremo direbbe una bugia”. A parlare è Amadeus, il popolare conduttore Rai, che è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Non ci si è nemmeno mai avvicinato? “In passato, si”. Quando? “Quando facevo l’Eredità. Poi sono stato furbo – ha detto a Un Giorno da Pecora il conduttore – ho lasciato quel programma e quindi è ‘finito’ anche Sanremo”.

Se avesse proseguito nel condurre l’Eredità crede che sarebbe salito sul palco dell’Ariston da presentatore? “Probabilmente. C’è stato un attimo in cui ci sono stato davvero vicino”.

Si è immedesimato, vista la sua professione, in Claudio Baglioni nella polemica con Matteo Salvini? “No, non mi ci sono immedesimato, Baglioni è un cantante innanzitutto, è un rapporto diverso rispetto ad un conduttore”.

Un cantante ha più spazio in tal senso? “Probabilmente si. In America, ad esempio, i cantanti si schierano apertamente quasi in maniera politica”.

VIDEO / CLICCA QUI PER AMADEUS A UN GIORNO DA PECORA: https://wetransfer.com/downloads/09253daf3205e37e3a1ff3e37c3800fe20190117152935/1de70236eb5198dddaffc5376a861f1720190117152935/45aafe

Redazione