ASCOLTI TV DOMENICA 20 GENNAIO Fazio vince ancora prime time|Ottimi ascolti per Domenica In, un pò meno per Domenica Live e Dottoressa Giò su Canale5

Con 3 milioni 701 mila spettatori e uno share del 14.8, l’appuntamento con Fabio Fazio e “Che tempo che fa” trasmesso da Rai1, ha vinto ancora una volta la prima serata di ieri, domenica 20 gennaio.

In prima serata su Rai2 la replica della fiction “La porta rossa” fa registrare 1 milione 288 mila spettatori con il 5.2 di share. Molto bene Su Rai3 l’esordio della seconda stagione del programma “Le ragazze” ha ottenuto 1 milione 383 mila spettatori e il 6.4 di share.

Grande risultato nel pomeriggio di Rai1 per “Domenica In” condotta da Mara Venier, che nella prima parte ottiene 3 milioni 30 mila spettatori con il 18,2% di share e nella seconda 2 milioni 644 mila e il 17% di share. A seguire “La prima volta” condotto da Cristina Parodi è stato visto da 1 milione 937 mila spettatori e l’11.5 di share.

Su Canale5 “Domenica Live” il contenitore del pomeriggio domenicale condotto da Barbara d’Urso, registra 2.674.000 spettatori totali e uno share del 16.2%.

In prima serata la fiction interpretata da Barbara D’Urso “La Dottoressa Giò” non decolla in fatto di ascolti che sono stati molto più bassi rispetto alla prima puntata. Ieri, infatti, la serie si è aggiudicata solo il 10.9% di share conquistando 2.485.000 spettatori, mezzo milione in meno rispetto alla precedente puntata.

Alla luce dei fatti (e dei dati di ascolto) la situazione sembrerebbe non corrispondere quindi alle parole di entusiamo del direttore di Canale5 Giancarlo Scheri: «Complimenti a Barbara, professionista insostituibile. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, sia a Domenica Live, sia interpretando la Dottoressa Giò, attraversano lo schermo coinvolgendo sempre di più i telespettatori».

