C.S._ACHILLE LAURO: martedì 22 gennaio a la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ore 18.00) per presentare il libro “SONO IO AMLETO” (Rizzoli), uscito il 15 gennaio e che vanta già ben 2 edizioni in 4 giorni!

ACHILLE LAURO

Martedì 22 gennaio a laFeltrinelli di Piazza Piemonte di Milano per presentare

il LIBRO “SONO IO AMLETO” (Rizzoli)

uscito il 15 gennaio e che vanta già ben 2 edizioni in 4 giorni

L’artista sarà in gara al 69° FESTIVAL DI SANREMO

con “ROLLS ROYCE”

In p​rimaverà uscirà il DISCO di inediti per Sony Music Italy

Dal 10 maggio in TOUR nei più importanti club d’Italia

con l’ACHILLE LAURO LIVE 2019

È iniziato per l’artista un anno ricco di musica e non solo…sono esaurite tutte le copie del libro di Achille Lauro “SONO IO AMLETO” (Rizzoli), uscito il 15 gennaio e che vanta ben 2 edizioni in 4 giorni. L’artista presenterà il libro martedì 22 gennaio a laFeltrinelli di Piazza Piemonte di Milano (ore 18.00). Un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico, un libro che ha aperto le porte a questo 2019, per inaugurare 12 mesi senza sosta!

Dal 5 al 9 febbraio, Achille Lauro sarà tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce” per conquistare il pubblico durante la mostra musicale più importante d’Italia. Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi.

In primavera, a meno di un anno di distanza dal precedente lavoro in studio, uscirà per Sony Music Italy il nuovo disco di inediti dell’eclettico artista romano.

E per celebrare al meglio insieme ai suoi fan il primo semestre di questo meraviglioso anno che verrà, dal 10 maggio Achille Lauro sarà impegnato nell’“Achille Lauro Live 2019”, un tour che lo porterà sui palchi dei più importanti club d’Italia.

Questi gli appuntamenti ad oggi confermati: 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli; 11 maggio all’Atlantico Live di Roma; 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO); 19 maggio al Fabrique di Milano; 23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze; 24 maggio al PalaEstragon di Bologna; 7 giugno al Nameless Music Festival di Barzio (LC); 8 giugno al Core Festival di Treviso.

I biglietti per tutte le date del tour prodotto da Friends & Partners sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 16 gennaio, e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 23 gennaio. Per info www.fepgroup.it.

Classe 1990, l’artista romano Achille Lauro viene sin da subito elogiato dalla scena rap nazionale con il primo mixtape “Barabba” (2013). Affiancato dal suo team di Beatmaker tra cui Boss Doms, Banf, Frenetik & Orang3, 3D, Dogslife, con il management Roccia Music pubblica “Achille Idol – Immortale” (2014), l’ep “Young Crazy” (2015) e il suo primo album solista “Dio C’è” (2015). Nell’estate del 2016 diventa imprenditore di se stesso fondando con Dj Pitch8 il collettivo No Face e l’11 novembre pubblica “Ragazzi Madre”, presentato in tutta Italia con il Ragazzi Madre Tour. A ottobre 2017 firma per Sony Music e partecipa al programma Pechino Express con il suo produttore Boss Doms. A dicembre 2017 esce il primo singolo per Sony Music “Non sei come me” e il 22 giugno 2018 il disco “Pour l’amor” (prod. Boss Doms). A novembre nasce l’inedita collaborazione Anna Tatangelo ft Achille Lauro e Boss Doms, tramite il provocante riarrangiamento della hit“Ragazza di periferia”. Dopo il successo del suo ultimo album, Lauro calca i palchi di tutta Italia con un tour lungo più di un anno, che lo porta a Roma sul palco del Circo Massimo, per lo storico concerto di Capodanno e lo lancia verso la sua prossima avventura: il Festival di Sanremo 2019.

Redazione