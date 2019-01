Tv #Canale5: Riparte l’Isola dei Famosi, Parietti e D’Eusanio opinioniste|Alvin inviato in Honduras

Riparte dall’Honduras la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, da giovedì sera in prima serata su Canale 5, con Alessia Marcuzzi confermata padrona di casa. La quinta stagione targata Mediaset del reality, prodotto in collaborazione con Magnolia, vedrà tornare Alvin nei panni di inviato, invece di Filippo Nardi che nelle puntate antecedenti la partenza dei ‘naufraghi’ si è finto inviato, per consentire invece ad Alvin di ‘spiare’ sotto mentite spoglie i concorrenti.

Con la Marcuzzi, in studio, ci saranno anche due opinioniste d’eccezione come Alba Parietti e Alda D’Eusanio. I concorrenti saranno: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Demetra Hampton, Jo Squillo, Sara Altobello, Grecia Colmenares, Yuma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajloví, Aaron Nielsen e Luca Vismara.

Se ne aggiungeranno altri, scelti dal pubblico tra i finalisti di #Sarannoisolani, ovvero Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale. (F.te Ansa).

Confermata la presenza delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta, commentando in modo tagliente e divertente, quanto sta accadendo sull’Isola. Ma grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no. R101 è la radio ufficiale del programma.

