ASCOLTI TV DI GIOVEDI’ 24 GENNAIO “Che Dio ci aiuti” domina la prima serata, oltre 1,5 milioni per “Freddie” con Morgan. |OTTIMO RISULTATO ANCHE PER L’ESORDIO DELL’ISOLA DEI FAMOSI SU CANALE5

Continua il grande successo di pubblico per la quinta serie di “Che Dio ci aiuti”. L’ appuntamento con la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci su Rai1 ha ottenuto un seguito complessivo di 5 milioni e 215mila spettatori pari al 22% di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5 milioni e 575mila telespettatori e il 21,40% di share, mentre il secondo è stato visto da 4 milioni e 848mila spettatori per uno share del 22,64%.



Su Rai2 bene “Freddie – Morgan racconta i Queen”, lo speciale dedicato alla mitica band rock fondata da Freddy Mercury, che ha totalizzato 1 milione e 580mila spettatori e il 6,81% di share.

Su Rai3, infine, “La verità negata”, film drammatico del 2016 con Rachel Weisz e Tom Wilkinson, è stato visto da 1 milione e 300mila spettatori, pari ad uno share del 5,2%.

Passando ai canali Mediaset, ottimo risultato per la prima puntata de “L’Isola dei famosi su Canale5, la quattordicesimsa edizione del reality ha inchiodato davanti alla televisione il 18,2% dei telespettatori.

Molto bene “Shooter” proposta in prima serata su Italia 1 ha ottenuto il 6,6% di share.

Freedom oltre il confine andato in onda su Rete 4 ha conquistato il 4% di share.

