C.S._FIORELLA MANNOIA: in RADIO da venerdì 1 FEBBRAIO “IL PESO DEL CORAGGIO”, il singolo che anticipa il nuovo album di inediti “PERSONALE”. Da MAGGIO live nei teatri con “PERSONALE TOUR”!

FIORELLA MANNOIA

IN RADIO DA VENERDÌ 1 FEBBRAIO

“IL PESO DEL CORAGGIO”

il singolo che anticipa il nuovo album di inediti

“PERSONALE”

DA MAGGIO LIVE NEI TEATRI CON

“PERSONALE TOUR”

È “IL PESO DEL CORAGGIO” il titolo del brano che segna il ritorno di FIORELLA MANNOIA.

Il singolo, in radio e disponibile in digitale da venerdì 1 febbraio, anticipa l’uscita di “PERSONALE”, il nuovo atteso progetto discografico, ma non solo, che riserverà tante sorprese!

Il 2019 sarà anche un anno all’insegna del live per Fiorella che, dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, tornerà presto sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album.

Il prossimo maggio il “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in 12 teatri d’Italia:

7 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

8 maggio – PARMA – Teatro Regio

11 maggio – TORINO – Auditorium Del Lingotto

12 maggio – BRESCIA – Gran Teatro Morato

14 maggio – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

15 maggio – BOLOGNA – Europauditorium

17 maggio – TRIESTE – Teatro Rossetti

18 maggio – PADOVA – Gran Teatro Geox

20 maggio – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

23 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

25 maggio – BARI – Teatro Team

27 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it ).

Redazione