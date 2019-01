ISOLA DEI FAMOSI: IN NOMINATION Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega

Prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, piuttosto movimentata, i concorrenti, divisi tra pirati e ciurma dovranno affrontare diverse condizioni di sopravvivenza e i primi godranno ovviamente di condizioni migliori rispetto ai secondi. La puntata è stata caratterizzata da più polemiche grazie ad un cast variegato che immaginiamo saprà mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La prima polemica è stata generata da Taylor Mega che in un video pubblicato su Instagram aveva fatto intendere a tutti che dopo tre settimane sarebbe tornata a casa. Al fine di allontanare dubbi su possibili accordi tra la naufraga e la produzione la Marcuzzi ha chiesto subito chiarimenti accettando la giustificazione della Mega che ha specificato, che in realtà, le tre settimane di cui aveva parlato erano indicative e rappresenterebbero per lei solo un grande traguardo e che pertanto non c’è alcun accordo con nessuno.

Tra i più polemici Kaspar Capparoni che ha fatto impazzire la Marcuzzi chiarendo sin da subito che non accetterà i tagli della produzione che potrebbero penalizzeralo e al quale la conduttrice ha risposto: “Allora vedrete tantissimi video tagliati perché non si ha tempo. Vi prego di non fare polemica su questa cosa”.

Bacchettato anche Paolo Brosio che invece l’ha fatta innervosire del tutto, visto che non voleva nominare nessuno pur sapendo quali fossero i meccanismi del gioco. “Questo programma – ha esordito Alessia, appoggiata anche da Alvin – l’avete seguito. Ma bisogna fare la polemica per forza questa sera? Vi siete impazziti! In questo apprezzo molto Marina La Rosa perché Marina ha detto ‘Non ho nulla contro nessuno’ ma non si è tirata indietro; è solo un nome perché magari rispetto agli altri è la persona con cui avete legato di meno”.

L’ex gieffina aveva in realtà ricevuto tantissimi voti in un sondaggio degli autori che voleva capire chi fosse il più “antipatico” del gruppo: i concorrenti hanno fatto quasi tutto il suo nome e gli autori hanno deciso di rendere leader proprio il più inviso, quindi Marina La Rosa.

In nomination alla fine della puntata sono stati Demetra e Kaspar, a cui Marina La Rosa con un ironico “così le faccio fare un paio di settimane” ha aggiunto il nome di Taylor Mega

Redazione