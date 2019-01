Festival di Sanremo 2019: Alessandra Amoroso superospite tra i “grandi”

E’ ufficiale: Sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo (dal 5 al 9 di febbraio) accanto ai già annunciati Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, Giorgia, Elisa e Antonello Venditti ci sarà anche Alessandra Amoroso .

Non è la prima volta che l’Amoroso calca il prestigioso palco dell’Ariston. La prima volta salì su quel palco, appena neo-vincitrice di Amici, grazie a Valerio Scanu che la volle fortemente accanto a sè nella serata dei duetti nel 2010, anno in cui il cantante vinse con il brano Per tutte le volte che e poi nel 2012, accanto a Emma Marrone, che portò alla vittoria il brano Non è l’inferno. Questa volta invece l’Amoroso avrà il palco tutto per sè e “grande” tra i grandi, canterà un suo brano e duetterà con Baglioni.

E’ la stessa Amoroso a manifestare il suo entusiasmo dai social con questo messaggio:

“Nessuno ci avrebbe creduto mai eppure saremo lì anzi SanRemo lì, – con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio. Andiamo a cantare il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno”

Il commento è accompagnato da una foto che la ritrae assieme alla madre, che ama il Festival da sempre, come spesso ha dichiarato nelle sue interviste Alessandra.

Redazione