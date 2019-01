27/01/2019 – 20:35 #RAI1: CHE TEMPO CHE FA Ospiti Valentino Rossi, il sindaco di Castelnuovo di Porto, Andra e Tatiana Bucci, Enrico Letta, Marco Travaglio, Alice Merton””

Un nuovo appuntamento domenica 27 gennaio alle 20.35 su Rai1 con Che Tempo che fa di Fabio Fazio. Ospite del programma la leggenda vivente del motociclismo Valentino Rossi, che a febbraio compirà 40 anni, vincitore di 9 Mondiali e 115 Gran Premi, fuoriclasse indiscusso delle due ruote.

Interverrà in collegamento durante la puntata Riccardo Travaglini, Sindaco di Castelnuovo di Porto.

Nel giorno della memoria, ospiti di Fabio Fazio anche Andra e Tatiana Bucci, sorelle di origine ebrea superstiti dell’Olocausto, in tutte le librerie con “Noi, bambine ad Auschwitz – La nostra storia di sopravvissute alla Shoah”.

In studio anche l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, nelle librerie con il libro “Ho imparato”.

E ancora Marco Travaglio per parlare del suo libro “Padrini e Fondatori” scritto con Marco Lillo, che riassume le oltre 5000 pagine di motivazione alla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa Stato – Mafia.

Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Alice Merton, negli store con l’album di debutto “Mint” da cui è tratto il singolo “Learn to live”.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Saranno ospiti al Tavolo Alessandra Mastronardi, al cinema con il film “L’Agenzia dei Bugiardi”, Luca Argentero, nelle sale del 7 febbraio con “Copperman” ed in teatro con lo spettacolo “E’ questa la vita che sognavo da bambino?” con la regia di Edoardo Leo, Claudio Lippi, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera e l’ex arbitro di calcio Daniele Tombolini.

E ancora Salvo Sottile, conduttore di “Mi Manda Raitre” e Vittorio Marsiglia, che tornerà in teatro con lo spettacolo “Pigliate ‘Sta Pastiglia”.

