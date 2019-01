SU CANALE5 il docufilm-evento dell’anno «Hitler contro Picasso e gli altri», per la regia di Claudio Poli.  

Per celebrare la «Giornata della Memoria», martedì 29 gennaio, in seconda serata, “Canale 5” trasmetterà – a pochi mesi dall’uscita nei cinema – il docufilm-evento dell’anno «Hitler contro Picasso e gli altri», per la regia di Claudio Poli.

Toni Servillo, già protagonista del film Premio Oscar «La grande bellezza», condurrà lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo: a partire dal 1937, quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta “arte degenerata”, disprezzandola e deridendola in una mostra itinerante, per esaltare “l’arte germanica e ariana” nella Grande Esposizione di Monaco. , già protagonista del film Premio Oscar «La grande bellezza», condurrà lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo: a partire dal 1937, quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta “arte degenerata”, disprezzandola e deridendola in una mostra itinerante, per esaltare “l’arte germanica e ariana” nella Grande Esposizione di Monaco. Iniziò così la Shoah dell’Arte, una razzia di quadri e sculture dai musei dei territori occupati dal regime, dai luoghi di culto e dalle case private dei collezionisti, in gran parte di origine ebraica. Circa 5 milioni di pezzi trafugati dai nazisti in tutta Europa.

