C.S._BOWLAND: da X Factor 2018 a LIVEZERO, guarda il video!

I protagonisti dell’episodio 25 di LIVEZERO sono i BOWLAND con una versione live di “One-Eyed Giants“, brano incluso nel loro album d’esordio “Floating Trip“. Il trio iraniano di stanza a Firenze, fresco del successo nell’edizione 2018 di X Factor, è formato da Lei Low, Pejman e Saeed..

Un brano suonato dal vivo senza pubblico registrato e ripreso in 4K in uno scenario completamente bianco con gli artisti al centro di un ring led. LIVEZERO è il format lanciato a fine 2016 da DEPOSITO ZERO STUDIOS(GUARDA I VIDEO), studio di registrazione e casa di produzione video di Forlì, che dà spazio alle migliori novità musicali della scena italiana.

Nel corso di questi mesi gli studios hanno ospitato nomi come Mecna, Giorgio Poi, Myss Keta, Ketama126, Populous, Cimini, Ainé Les Enfants, Gazebo Penguins, Martina May e Venerus accompagnati da Frenetik & Orang3, Dutch Nazari, i Wemen di Carlo Pastore, GIUNGLA, Gomma, Yombe e altri nomi emergenti delle principali etichette italiane (Sony, Universal, Bomba Dischi, Garrincha, La Tempesta, Carosello, INRI, Sugar).

Gli episodi del format ospitati dal canale Youtube di Deposito Zero hanno raggiunto ottenuto 800mila visualizzazioni.

A testimoniare l’interesse di stampa specializzata e addetti ai lavori, le maggiori testate del settore, come Rolling Stone, XL Repubblica, Noisey, Vice, NSS Magazine, Rockit, Grazia, Deerwaves, Dance Like Shaquille O’Neal, SentireAscoltare, Kalporz hanno raccontato o ospitato in esclusiva alcuni episodi del format.

→ Vuoi proporre un artista? Scrivi a livezero@depositozerostudios.com

→ Guarda tutti gli episodi del format qui: bit.ly/zerolivezero/

