C.S._Lauv & Troye Sivan – I’m So Tired [Universal Music]

Lauv & Troye Sivan – I’m So Tired

Dopo il successo di There’s No Way con Julia Michaels ecco un’altra super collaborazione! I’m So Tired è il nuovo singolo di Lauv in collaborazione con il talentoso Troye Sivan, entrambi star della scena pop mondiale. “Sono un grande fan della musica di Troye Sivan e di cosa ha fatto per il mondo negli ultimi anni, è stato un vero onore per me collaborare con lui.

Quando abbiamo scritto I’m So Tired mi sono reso conto di quanto fosse forte a cantarla, collaborare è stato davvero naturale” afferma Lauv sulla nuova canzone. Troye Sivan afferma sulla canzone: “I’m So Tired è una canzone struggente su una persona ineluttabile. Lauv è un grandissimo songwriter, stavamo lavorando insieme quando questo singolo è uscito fuori: siamo finiti nel formare un duo inaspettato e non potrei esserne più felice.” I’m So Tired è anche l’ultimo singolo pubblicato dall’artista prima della pubblicazione del suo attesissimo album di debutto.

Spotify, per l’occasione, ha dedicato il banner dell’homepage dell’applicazione al nuovo singolo a livello globale. La pubblicazione di IST segue il successo mondiale di There’s No Way con Julia Michaels e di I Like Me Better con oltre 1 miliardo di streams.

La collaborazione con Troye Sivan è sicuramente una milestone importante per il percorso artistico di Lauv grazie ai 20 milioni di followers complessivi dell'artista australiano. Per celebrare la release le due popstar hanno lanciato una playlist Spotify collaborativa: LauvX.