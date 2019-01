Il Festival di Sanremo, Baglioni, la Rai, Salzano e il conflitto di interessi| La cauta risposta della Rai alle polemiche

Quelle che prima erano solo polemiche e voci sul probabile (o forse evidente?) conflitto di interessi che sta caratterizzando la 69ma edizione del Festival di Sanremo assume sempre più le dimensioni di un vero “caso” e, a pochi giorni dall’esordio della kermesse canora, il senatore Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Vigilanza Rai, vuole vederci chiaro. Per questo, ha annunciato di voler presentare un’interrogazione all’AD Fabrizio Salini e al direttore di Rai1 Teresa De Santis sul presunto conflitto d’interessi della Friends & Partners di Ferdinando Salzano nel Festival di Sanremo.

Le precisazioni fornite ieri dalla Rai a seguito delle varie polemiche sorte in merito non sembrano però trovare valide giustificazioni e d’altra parte il servizio pubblico sembra addirittura prendere le distanze dalla eventualità qualora fosse accertata.

“ L’esclusione di qualsiasi conflitto di interessi è una condizione imprescindibile per la Rai nella stipula di tutti i contratti di collaborazione. Un principio inserito ovviamente anche all’interno degli accordi presi con Baglioni, così come è avvenuto con i suoi predecessori“

“Il criterio di trasparenza è un elemento cardine dell’offerta del servizio pubblico e del rapporto tra Rai e direttore artistico, in un contesto, quello di Sanremo, in cui fondamentali sono il giudizio insindacabile sul valore dell’offerta musicale e sulla qualità dello spettacolo affidata a una commissione composta da 5 esperti oltre al direttore artistico. Nel contratto, l’azienda prende atto delle dichiarazioni formulate da Baglioni sotto la propria responsabilità. Egli dichiara di avere un contratto di natura editoriale con un’etichetta discografica e uno per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e commercializzati dalla F&P Group Srl e dalla Friends & Partners Spa. Come da contratto, qualora dovessero emergere ’situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi’, la Rai avrebbe ‘il diritto insindacabile di sostituirlo negli incarichi, senza alcun indennizzo“…

…e – quanto agli ospiti – specifica che:

“F&P non cura il management di nessuno degli artisti presenti a Sanremo, ma soltanto gli eventi live di alcuni di loro“.