C.S._BRIGA “IL RUMORE DEI SOGNI” DOPPIO ALBUM IN TUTTI I NEGOZI E DIGITAL STORE DA VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2019 CONTIENE “UN PO’ COME LA VITA” IN DUETTO CON PATTY PRAVO

‘Il rumore dei sogni è una raccolta; ma non una raccolta qualsiasi come se ne vendono tante per riempire gli scaffali dei negozi di dischi. Questo album è come se fosse la chiusura di un cerchio e l’avvio di un nuovo inizio. Sono le mie parole tradotte in musica, i miei pensieri mai condivisi a cena e fatti bollire per tanto tempo in una pentola a pressione che poi a un certo punto esplode – racconta Briga.

Esplode come l’amore in un supermercato o come il boato assordante del pubblico a un concerto.

Il silenzio è un concetto troppo utopistico per uno come me che è sempre in movimento con i pensieri e le emozioni. Essi non conoscono la pace e non hanno il tasto muto del telecomando. Bisbigliano, parlano, fanno rumore.

..Non lo senti anche tu, il rumore dei sogni?

Racconta Briga – Ho deciso di strutturare il disco in questo modo perché non mi bastava l’idea di andare a prendere brani già editi dai dischi precedenti e creare un’accozzaglia di pezzi che insieme non avrebbero combaciato.

Ho riflettuto sulle cose belle che ho scritto e sulle cose importanti che sono riuscito a realizzare. Avevo anche un bellissimo concerto all’Auditorium registrato e praticamente pronto per l’ascolto.

Ne sono venuti fuori 2 Cd pieni di vissuto, di energia e di storia. La mia storia. Raccontata con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo.

Attraverso la mia musica, la mia poesia, le mie idee e la mia voglia di guardare sempre al di là dell’orizzonte. Forse perché è davvero l’unica cosa che non vedo”.

Track list:

cd1

01. Sesso(inedito)

02. Influencer (inedito)

03. Nel Male e nel bere

04. Dopo di noi nemmeno il cielo

05. Giù con me feat. Emma

06. Mentre nasce l’aurora

07. Giunto alla linea feat. Tzn Ferro

08. Baciami (Hasta luego)

09. Guaglione feat. Gigi D’Alessio

10. Un pò come la vita feat. Patty Pravo (Sanremo 2019)

11. Tu (piano edit)

cd2

01. Che cosa ci siamo fatti

02. Rokstar feat. Gianluca Grignani

03. Nessuna è più bella di te (live from the basement)

04. Negli occhi tu

05. Benvenuta (live)

06. Roma Capoccia feat. Antonello Venditti (live)

07. Diazepam (live)

08. Le stesse molecole (live)

09. Naufrago (live)

10. L’amore è qua (live)

11. Esistendo (live)

12. Sei di mattina (live)

13. Non più una bugia (live)

Il disco è già in pre-order su iTunes.

