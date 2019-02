ISOLA DEI FAMOSI: ELIMINATA TAYLOR MEGA|PAOLO BROSIO E’ IL NUOVO LEADER E MANDA IN NOMINATION GRECIA COLMENARES|ASCOLTI

E’ andata in onda ieri, 31 gennaio la seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, L’Isola dei famosi. Taylor Mega finita in nomination con Kaspar e Demetra, la settimana scorsa, è la prima eliminata del reality per volere del pubblico e (visibilmente) a malincuore deve abbandonare la Palapa. Taylor è stata protagonista di una dichiarazione spontanea che ha commosso Alessia e tutti in studio; ammettendo di aver avuto un passato da tossicodipendente ha lanciato un messaggio molto forte rivolto soprattutto ai più giovani: “Non drogatevi, mai”. Prima di abbandonare l’Isola, invitata dalla conduttrice ad assolvere al rituale del cosidetto “bacio di Giuda” e a nominare uno dei naufraghi da mandare al televoto, ha nominato Demetra che, da parte sua, non è sembrata affatto sorpresa.

Per la prova leader riecco la prova del fuoco. Si sfidano Paolo, Sarah, Luca e Grecia.Vince Paolo Brosio che sarà leader per una settimana, ma Grecia Colmenares arriva seconda ed è il capo della ciurma. Si formano le due squadre. Grecia sceglie la sua ciurma: Marco e Youma, Kaspar, Ghezzal, Aaron, Sarah, Demetra e Marina. Brosio invece sceglie i nuovi pirati: le sorelle Mihajlovic, Luca Vismara e Riccardo.

Si passa alle nomination Paolo Brosio in qualità di leader può mandare in nomination diretta una persona e sceglie Grecia Colmenares. La ciurma non fa nomination, che vengono rimandate a domenica 3 febbraio nel corso della terza puntata del reality.

Resta aperto il televoto dei quattro non famosi Alice, Giorgia, Yuri e John di Saranno Isolani – quest’ultimo è stato ripreso aspramente dalla Marcuzzi per le parole usate in passato in alcuni messaggi (che gli vengono mostrati) apparsi sui social contro Barbara D’Urso e “scovati” da Selvaggia Lucarelli, tra cui: «Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare mer*** in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca*** credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse non sai neanche come ti ci trovi sullo schermo. Ti lamenti che non trovi un fidanzato ma chissà a quanti hai dato il c**o “manco ai morti di f**a fai gola».

Nonostante le scuse del naufrago, Alessia Marcuzzi afferma senza mezzi termini che per la gravità delle parole usate nei confronti di una professionista, una collega, ma soprattutto di una donna senza nemmeno conoscerla, John dovrebbe uscire dal programma: “Se fosse per me tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione, per me questa è una cosa gravissima. Le scuse dopo che si dicono delle cose così gravi su una donna, peraltro senza conoscerla, è una cosa per me che è abbastanza intollerabile”.Cosa deciderà il pubblico lo sapremo domenica.

ASCOLTI La seconda puntata del reality su Canale5, ha registrato un netto di 2.405.000 telespettatori, e uno share 13,29%, risultato piuttosto scarso se confrontato col dato registrato dalla fiction interpretata da Elena Sofia Ricci in onda su Rai1 che ha ottenuto un ascolto complessivo di 5 milioni e 302 mila spettatori pari al 21.5 di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5 milioni e 5682 mila spettatori e il 21.2di share, mentre il secondo è stato visto da 4 milioni e 979 mila spettatori per uno share del 21.7%.

