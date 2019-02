NOTA INFORMATIVA:   ENRICO NIGIOTTI: SI AGGIUDICA IL “PREMIO LUNEZIA PER SANREMO” PER IL BRANO “NONNO HOLLYWOOD”

A Enrico Nigiotti il Premio Lunezia per Sanremo per il testo “Nonno Hollywood”, «una stesura e un contenuto di indubbia potenzialità per l’arte-canzone» afferma il Patron De Martino – a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione Premio Lunezia):

«Enrico Nigiotti approda al Festival di Sanremo con un curriculum autoriale di grande prestigio, “Nonno Hollywood” è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, sicuramente efficace anche nel risultato “musical-letterario”».

Enrico Nigiotti è in gara alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, scritto dallo stesso Enrico Nigiotti, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e arrangiato da Fabrizio Ferraguzzo e Enrico Brun. Il brano sarà contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy), in uscita il 15 febbraio, insieme a un inedito dal titolo “La ragazza che raccoglieva il vento”, dedicato alla celebre poetessa e scrittrice Alda Merini.

Al via da aprile il tour teatrale “Cenerentola tour.

Redazione