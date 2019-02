03/02/2019 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN Ampio spazio al Festival di Sanremo

La 21° puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 3 febbraio alle 14, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ e condotta da Mara Venier, si aprirà con un ampio spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo.

In studio interverranno alcuni opinionisti e protagonisti di passate edizioni del Festival: Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Rosita Celentano, Amedeo Minghi, Gabriella Farinon, Pino Strabioli, Fiordaliso, Marco Carta, Francesco Pannofino.

Tra gli altri ospiti della puntata Stefania Sandrelli e la figlia Amanda, protagoniste di una ampia intervista con Mara Venier; l’attore Enrico Montesano, con il quale si ripercorreranno le tappe più importanti della sua lunga carriera artistica. Nel corso della puntata, ci sarà anche uno spazio dedicato all’indimenticabile Mino Reitano, a 10 anni dalla sua scomparsa: in studio, la moglie Patrizia e le due figlie Grazia e Giuseppina, con Grazia che ricorderà il papà cantando un medley con alcuni dei suoi successi, ‘Avevo un cuore che ti amava tanto’ e ‘Una ragione di più’.

