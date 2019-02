04/02/2019 – 00:50 #RAI1: S’E’ FATTA NOTTE Ospite della puntata Carlo Conti

Lunedì 4 febbraio alle 00.50 su Rai1, nuovo appuntamento con ‘S’è fatta notte’, programma condotto da Maurizio Costanzo. Ospite della puntata Carlo Conti, personaggio amatissimo dal pubblico televisivo che si rivelerà in una veste inusuale, raccontando della sua infanzia, della morte del padre e della madre, del dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi e dell’amore per la moglie Francesca e per il figlio Matteo. Con lui Fernando Capecchi, storico manager di Conti e di molti altri talenti come Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Zucchero che, anche grazie a lui, sono diventate autentiche star. La bellissima avventura umana e professionale di un “impresario”, come ama definirsi Capecchi, che si è fatto da solo raccontata nel libro “Saluta tutti”, scritto insieme al giornalista de La Nazione Enrico Salvadori ed edito da RaiLibri.

Redazione