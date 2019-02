C.S._Roberta Marten feat. Mauro Plati Coruzzi: “Imbarazzismo” è il singolo nato dalla collaborazione fra i due eclettici musicisti

L’imbarazzismo è l’attimo precedente l’imbarazzo che può sfociare in varie forme di razzismo, a volte non esternate, altre sì, a volte positive, altre no. Ecco cos’è l’imbarazzismo cantato da Roberta Marten con una delle colonne portanti del mondo dello spettacolo in Italia, Platinette. Rappresentante dell’Italia a Miss International Queen in Thailandia, già protagonista della scena televisiva e musicale italiana, Roberta Marten con Mauro Coruzzi alias Platinette incide “Imbarazzismo” scritta a quattro mani da Roberta Marten e Raffaele Andrea Viscuso, arrangiata da Francesco Musacco (Povia “I bambini fanno ohhhh”, Simone Cristicchi “Ti regalero’ una rosa”). La canzone “Imbarazzismo” è la prima di un album di dieci brani inediti in preparazione. Se il razzismo è il pensiero negativo fatto già forma e sostanza, e l’imbarazzo è un sentimento borderline che può suscitare anche sensazioni positive stimolando la curiosità “buona”, l’imbarazzismo è invece quel tassello che resta in limbo fra questi due stati emotivi prima di prendere una direzione ben precisa. Redazione