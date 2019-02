ASCOLTI TV: BOOM DI ASCOLTI PER C’E’ POSTA|A ORA O MAI PIU’ in classifica a Pari merito PAOLO VALLESI, SILVIA SALEMI E JESSICA MORLACCHI 

Buon risultato per la trasmissione di Rai1 condotta da Amadeus, che nella serata di ieri ha visto trionfare Paolo Vallesi, Silvia Salemi e Jessica Morlacchi a pari merito. Il programma è stato visto da ben 3.267.000 telespettatori e con il 16,5% di share, è stato il secondo programma più visto in prima serata. Maria De Filippi con il suo people show C’è posta per te, continua a fare boom di ascolti e la trasmissione è stata vista da più di 5.700.000 persone, raggiungendo picchi di share pari al 29,1% durante tutta la messa in onda. Sta di fatto che C’è posta per te e Ora o mai più sono i due programmi più graditi al pubblico del sabato sera.

Altri programmi: Rai 3 con Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (con il 5,9% di share), NCIS Los Angeles e Swat su Rai2 (con uno share del 5,4% e del 5,3%). Al fanalino di conda, in fine, si sono posizionati: Italia 1 con I Pinguini di Madagascar (4,6% di share), Rete 4 con Più Forte Ragazzi!(2,8%) e La7 con Little Murders (2,5% di share).

Nel prime time, con Amici18 inutile dire che è ancora Maria De Filippi la regina del sabato sera.

Redazione