05/02/2019 – 21:20 #RAI2: PERICLE IL NERO In prima visione un film drammatico con Riccardo Scamarcio

Martedì 5 febbraio alle Rai2 trasmette in prima tv il film di Stefano Mordini “Pericle il nero” con Riccardo Scamarcio.

Pericle Scalzone, detto Il nero, fa il “lavoro sporco” per conto di Don Luigi, spietato boss camorrista emigrato in Belgio. Durante una spedizione punitiva per conto del boss, Pericle commette un grave errore. Scatta la sua condanna a morte. In una rocambolesca fuga che lo porterà fino in Francia, Pericle incontra Anastasia, che lo accoglie senza giudicarlo e gli mostra la possibilità di una nuova esistenza. Ma Pericle non può sfuggire a un passato ingombrante e pieno di interrogativi…

Redazione