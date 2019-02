RAI2 “La Porta Rossa 2”: la nuova stagione della Fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession da mercoledì 13 febbraio 2019

Concluso anche il ciclo di repliche della prima stagione di La Porta Rossa, Rai Due si prepara a trasmettere la seconda stagione dell’attesa Fiction poliziesca-soprannaturale con protagonista Lino Guanciale nei panni commissario Leonardo Cagliostro.

La Porta Rossa 2, tonerà in prima serata su Rai Due da mercoledì 13 febbraio 2019 con i nuovi episodi.

Nel cast, ritroveremo il protagonista principale Lino Guanciale, Gabriella Pession nel ruolo di Anna, “vedova” del commissario Cagliostro, così come Valentina Romani nel ruolo di Vanessa Rosic, la giovane studentessa dalle capacità di medium in grado di comunicare con il fantasma di Cagliostro e di aiutarlo.

Ovviamente la storia nella seconda stagione si riallaccerà immediatamente ai fatti del primo capitolo: Il commissario Cagliostro, ancora intrappolato nel mondo dei vivi, dovrà fare di tutto per sottrarre alla morte la sua piccola figlia e far luce su un mistero che coinvolge i suoi affetti più cari.

