05/02/2019 AL VIA IL FESTIVAL DI SANREMO 2019 |PROGRAMMA PER SERATA E OSPITI

Parte oggi su Rai1 in prima serata ore 20,45, la 69ma edizione del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Nonostante le polemiche di questi giorni è una edizione particolarmente attesa per le novità annunciate ma soprattutto c’è tanta curiosità oltre che per la scenografia affidata quest’anno a Francesca Montinaro, per i cantanti, gli ospiti e per la serata dei duetti di venerdì 8 febbraio 2019.

Qui il programma delle singole serate:

Prima serata, Martedì 5 Febbraio, tutti i 24 big in gara (22 Artisti scelti dalla Commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani, che nelle serate del 20 e 21 dicembre hanno conquistato il passaporto per il concorso di febbraio ndr) si esibiscono con la loro canzone. La loro interpretazione viene subito giudicata e votata dal Televoto (vale il 40% ) dalla Giuria demoscopica (30%) e dalla Sala Stampa(30%). Tra gli ospiti annunciati per la prima serata ci sono Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia e poi Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, conduttori della scorsa edizione insieme a Baglioni.

Seconda serata, Mercoledì 6 Febbraio: si esibiscono soltanto i primi 12 cantanti in gara che vengono votati con le stesse modalità della prima serata.Tra gli ospiti Marco Mengoni che canta la sua hit “Hola (I Say)” con Tom Walker.

Terza serata, Giovedì 7 Febbraio: si esibiranno gli altri 12 cantanti con i loro brani, votati pure loro con le modalità delle precedenti serate. Nella terza serata, però, viene formata la classifica di tutte i 24 brani e attraverso una media tra le percentuali di voto ottenute in ognuna delle tre serate vengono determinati i brani più apprezzati. Ospiti della serata Fiorella Mannoia, Antonello Venditti e Alessandra Amoroso.

Quarta serata, Venerdì 8 Febbraio: è dedicata ai duetti. Ciascun cantante in gara si esibisce nella sua canzone in coppia con un ospite e con un nuovo arrangiamento. Cambia la modalità di voto: il Televoto pesa il 50%, la Sala stampa il 30%, Non vota più la demoscopica ma subentra la Giuria d’Onore, con il 20%. Viene poi aggiornata la classifica con la media dell’ultima serata e infine viene attribuito un premio speciale al duetto con ospite più votato. Tra gli ospiti, Ligabue, che presenta il suo nuovo album “Start”, e il duo Raf-Umberto Tozzi.

Serata finale di Sabato 9 Febbraio. Tutti i cantanti in gara ripropongono i loro brani. Al termine, viene stilata una nuova classifica aggiornata, basandosi sulle medie voto di tutte le serate.Tra gli ospiti, l’atteso Eros Ramazzotti che ritorna sul palco dell’Ariston.Le modalità di voto sono identiche a quelle della serata dei duetti. Alla fase finale di Sanremo 2019 accedono soltanto i primi tre artisti in graduatoria ma solo uno si aggiudicherà l’ambito trofeo.

