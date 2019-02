ROBERTA GIALLO: Il 6 e 7 febbraio l'”Astronave gialla world tour” arriva a Los Angeles (California)

In occasione dello show a Los Angeles, Roberta incontrerà a San Francisco, Corrado Rustici, storico e noto produttore di svariati artisti e artefice di tanti successi discografici. La permanenza a San Francisco sarà l’occasione per Roberta di confronto e programmazione di una possibile futura collaborazione con il produttore. Dopo i concerti di ottobre e novembre in Russia e Turchia, la cantautrice, autrice, performer teatrale, pittrice e scrittrice, originaria di Senigallia sbarca in California, portando le sonorità del suo ultimo album “L’oscurità di Guillaume”. Dopo gli Stati Uniti l’”Astronave gialla world tour” continuerà il suo viaggio in esclusive location in Cina ed Europa. Durante il tour, realizzato grazie al sostegno di S’illumina, SIAE, il Ministero dei Beni Culturali, Corvino produzioni, Fonoprint, Visionnaire, l’AltopArlAnte ed il MEI, Roberta Giallo eseguirà i brani del suo ultimo album “L’oscurità di Guillaume” con il quale ha vinto gliAll Music Italia Awards 2017 come miglior album.