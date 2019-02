C.S._FIORELLA MANNOIA: da oggi online il VIDEO del singolo “IL PESO DEL CORAGGIO” che anticipa il nuovo album di inediti “PERSONALE” in uscita in primavera. Da maggio LIVE nei TEATRI con “PERSONALE TOUR”!

FIORELLA MANNOIA

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DEL SINGOLO

“IL PESO DEL CORAGGIO”

che anticipa il nuovo album di inediti

“PERSONALE”

in uscita in primavera

DA MAGGIO LIVE NEI TEATRI CON

“PERSONALE TOUR”

Da oggi, mercoledì 6 febbraio, è online il video del brano “IL PESO DEL CORAGGIO”, il nuovo singolo di FIORELLA MANNOIA che anticipa l’uscita in primavera di“PERSONALE”, il suo prossimo atteso progetto discografico che riserverà tante sorprese. ll video, girato da Gaetano Morbioli, è disponibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4.

Questa sera, inoltre, Fiorella sarà ospite durante la seconda serata del 69° Festival di Sanremo.

Attualmente in radio, “IL PESO DEL CORAGGIO” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco) è un brano con un forte messaggio di rispetto e umanità – ci vorrebbe più rispetto/ci vorrebbe più attenzione/se si parla della vita/se parliamo di persone. Un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco – Siamo noi l’umanità/Siamo in diritto di cambiare tutto/e di ricominciare.

Dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, il prossimo maggio Fiorella Mannoia tornerà sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album.

Dal 7 maggio, infatti, il “PERSONALE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in 12 teatri d’Italia:

7 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

8 maggio – PARMA – Teatro Regio

11 maggio – TORINO – Auditorium Del Lingotto

12 maggio – BRESCIA – Gran Teatro Morato

14 maggio – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

15 maggio – BOLOGNA – Europauditorium

17 maggio – TRIESTE – Teatro Rossetti

18 maggio – PADOVA – Gran Teatro Geox

20 maggio – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

23 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

25 maggio – BARI – Teatro Team

27 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).

Redazione